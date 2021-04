Ex-treinador dos sub-23 leva V. Guimarães a tribunal

Dominik Glawogger, antigo treinador da equipa sub-23 do Vitória, avançou para tribunal contra o emblema vimaranense, estando em causa o seu despedimento do cargo, em dezembro do ano passado.





O processo já deu entrada no Juízo do Trabalho de Guimarães, com o austríaco a ter apresentado uma ação de impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento, tendo a SAD do Vitória como alvo.Na altura, os maus resultados na Liga Revelação conduziram à saída de Glawogger do comando dos minhotos, todavia não houve acordo para a rescisão nas semanas de negociação que se seguiram. Ambas as partes têm visões diferentes do caso, sendo que o Vitória avançou com o despedimento com justa causa.Nos dez jogos em que esteve ao comando da equipa sub-23 do Vitória, Dominik Glawogger conduziu a equipa a apenas três triunfos.