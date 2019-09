Extremo do Tottenham é reforço do V. Guimarães

Marcus Edwards é reforço do Vitória para as alas do ataque. O extremo, de 20 anos, chega do Tottenham e assinou um contrato válido até junho de 2023. Edwards é internacional inglês pelas seleções jovens e conquistou o título de campeão da Europa de sub-19 em 2017, derrotando a Seleção portuguesa na final. A SAD do Vitória ficará com 50 por cento do passe do jogador, que fica com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.





Na época passada, o extremo esteve ao serviço dos holandeses do Excelsior, onde cumpriu 28 jogos e marcou dois golos. Sem espaço para se afirmar no Tottenham, Edwards muda-se agora para Portugal a título definitivo, em busca de minutos e de oportunidades ao serviço do Vitória.