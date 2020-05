Extremo Hugo Cardoso assina por três anos

O extremo Hugo Cardoso assinou esta sexta-feira pelo V. Guimarães um contrato válido para as próximas três temporadas. O jogador, de 21 anos, chega ao clube da cidade Berço a custo zero, uma vez que está em final de contrato com o Aljustrelense, pelo que marcou dois em 23 jogos em 2019/20.





Contratado para a equipa B dos vimaranenses, Hugo Cardoso vai integrar a próxima pré-época do plantel principal. O futebolista agenciado pela Kool 4 You destacou-se na última época ao serviço da equipa alentejana, tem passagem pela formação de Belenenses e Queens Park Rangers, de onde saiu para o Aljustrelense, em 2019.