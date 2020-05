Florent e a infeção de coronavírus no plantel: «Não ficámos em choque, mas foi uma surpresa»

No último sábado à noite, o V. Guimarães anunciou ter três infetados com covid-19 no seu plantel. Florent, um dos jogadores mais experiente do conjunto vimaranense, frisa que o clube tem seguido todas as normas de saúde e higiene nos treinos.





"Quando soubemos, não ficámos em choque, mas foi uma surpresa porque os jogadores não tiveram nenhum sintoma. Sinto que toda a gente está com saúde, temos cumprido todas as regras nos treinos, temos tomado o máximo de cuidados possível. Quem garante que os jogadores foram infetados a treinar? Pode ter sido no elevador a chegar a casa ou quando foram às compras...", afirmou o lateral-esquerdo, em declarações aos jornalistas, esta tarde, por videoconferência.Na segunda semana de treinos individualizados, a perspetiva é a de se começar a treinar coletivamente na próxima semana. Já se sente o voltar à "rotina". "Estamos perto de começar os treinos coletivos. Podemos começar a falar de uma rotina. A vida tem de continuar. Duas semanas não é muito tempo para nos prepararmos juntos, mas acho que temos ritmo de jogo e, em duas semanas, podemos recuperar o nosso estilo. A maior parte da equipa está a jogar junta há mais de um ano", explicou.