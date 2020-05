Florent e a possibilidade de representar Portugal: «Se fosse chamado, iria com muita alegria»

No total, já são seis as temporadas de Florent, agora com 30 anos, a jogar em Portugal. O francês já se sente lusitano e não tem dúvidas quando lhe é perguntado como agiria perante a hipótese de representar a seleção portuguesa.





"Já sou quase tanto francês como português e, se fosse chamado, iria com muita alegria, mas não estou a pensar nisso agora", esclareceu o esquerdino em declarações à imprensa durante a tarde desta quinta-feira.Florent também não esconde as dificuldades que teve em encarar uma época em que apenas fez 10 jogos como a anterior. "Para mim foi muito complicado o ano passado porque estava habituado a jogar muito. Foi muito complicado mentalmente porque não estava nada habituado. A confiança demorou um bocadinho a chegar, mas agora estou muito confiante e preparado para jogar", contou.Rafa Soares saiu em janeiro e chegou Mascarenhas, só que o brasileiro lesionou-se com gravidade. Ainda assim, o francês não sente que não tenha concorrência no lado esquerdo da defesa. Sobre a receção ao Sporting que marcará o 1º jogo das 10 jornadas restantes dos conquistadores na Liga, Florent está pronto para o que poderá encontrar em termos de dificuldades da parte dos leões."Acho que o sistema do Rúben Amorim é bem claro, com três centrais, mas os jogadores do Sporting não são os do Sp. Braga, claro que vai haver algumas diferenças a nível ofensivo e defensivo", expôs, por fim.