Florent e uma eventual redução de salários: «Claro que estamos disponíveis»

Em Portugal (e um pouco por todo o Mundo), foram já vários os clubes que optaram por reduzir no salário dos jogadores, de forma a poderem combater os efeitos da crise provocada pela pandemia da COVID-19. O Vitória, por enquanto, ainda resiste, mas é um cenário que está em cima da mesa. E, segundo Florent, não será pelos jogadores que haverá problema.





"O presidente falou com os capitães, mas para já não sabemos de nada. Está tudo normal, por enquanto. Se houver essa necessidade, claro que os jogadores estão disponíveis para ajudar. É importante que o Vitória continue bem financeiramente e todos podemos baixar os vencimentos, claro que sim", assumiu o lateral-esquerdo, que admite alguma apreensão com as repercurssões que toda esta pandemia poderá ter no futuro."É preocupante, claro que sim. O mais importante, por agora, passa por matar esta pandemia e voltar à nossa vida normal. A questão financeira também é importante, mas a saúde está primeiro", referiu Florent.