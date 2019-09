Florent: «Não foi fácil para mim sair daquele estádio»

Florent guardará para sempre na memória a partida de ontem com o Standard Liège por duas razões. Uma porque usou a braçadeira de capitão do Vitória pela primeira vez, a outra porque numa infelicidade fez autogolo, o que abriu caminho à derrota. O lateral-esquerdo recorreu ao facebook para descrever este misto de emoções e pedir desculpa aos adeptos.



"Falhei, conquistadores. Na primeira vez a envergar esta braçadeira, que tanto orgulho e prazer me deu, a infelicidade bateu-me à porta. Não foi fácil para mim sair daquele estádio. Porque senti que podíamos ter conseguido outro resultado e porque contribuí de forma negativa para o desfecho do jogo. Tudo o que vos posso prometer é uma resposta forte, já no jogo de domingo! Com a mesma vontade, garra e ambição que nos caracterizam. Aproveito também para agradecer o apoio da nossa família vitoriana, ontem, em Liège. Nunca estamos sós!", escreveu Florent, obtendo respostas de encorajamento e apoio da massa adepta vimaranense.



