Florent prestes a dobrar contra rival agridoce

Ivo Vieira e o futebol incutiu no Vitória beneficiou Florent e prova disso é a confiança com que o técnico lhe deu a lateral esquerda da defesa. Se o francês jogar contra o Standard Liège no próximo dia 28, alcança o dobro dos jogos da época passada com o emblema do castelo ao peito: tem neste momento 19, em 2017/18 fez 10.





O Standard Liège é um adversário de memória um pouco agridoce para Florent, pois foi no jogo na Bélgica que o canhoto envergou a braçadeira de capitão dos vitorianos pela primeira vez, mas acabou por ser infeliz na forma como, com um desvio, marcou na própria baliza e abriu caminho para a derrota (2-0).Rafa Soares até foi quem iniciou a temporada como o dono do lado esquerdo do quarteto defensivo, nos dois jogos da 2ª pré-eliminatória da Liga Europa contra o Jeunesse D’Esch, mas rapidamente Florent colheu a preferência de Ivo Vieira.