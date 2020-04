Florent quer levar a Liga até ao fim: «Quando se começa uma coisa, temos de a acabar»

Com uma nuvem de incerteza instalada sobre o possível regresso do campeonato, Florent não vê, por agora, outra solução que não a conclusão do principal escalão do futebol português. Até porque frisa que o Vitória ainda tem um apuramento europeu para carimbar.





"Na minha cabeça, quando se começa uma coisa, temos de a acabar. Se iniciámos o campeonato temos de o acabar. O Vitória tem um objetivo, que ainda não está cumprido. Todos temos a certeza que é possível alcançar o objetivo de voltar à Europa. O Vitória deu-nos todas as condições para que possamos ter condição física para o regresso", atirou o lateral, em conversa com os jornalistas através de videoconferência.Caso o campeonato regressa, como deseja Florent, a sua ideia é de que os plantéis vão precisar de tempo para se prepararem para competir novamente. "Vamos precisar de uma pré-éopca, de três ou quatro semanas para estarmos em condições e para não termos problemas para o futuro. Temos de nos preparar bem para evitar lesões", considerou o francês, de 30 anos, confiante que a qualidade de jogo do Vitória até pode sair a ganhar com este período de inatividade: "Fizemos grandes jogos no início da época, quando todos estavam bem fisicamente. Já levámos 40 jogos, um número que seria o normal para uma época inteira. Por isso acho que este descanso pode fazer bem, podemos voltar mais fortes."