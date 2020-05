Franceses colocam Ivo Vieira em lista de sucessão a André Villas-Boas

A sucessão de André Villas-Boas no comando técnico do Marselha tem feito correr muita tinta em França nos últimos dias e o portal 'Made in Foot' fez uma lista de 10 treinadores livres para assinar pelo emblema gaulês. Nesse 'Top 10', está Ivo Vieira.





O treinador que está em final de contrato com o V.Guimarães surge ao lado de Leonardo Jardim, Laurent Blanc, Jocelyn Gourvennec, Gabriel Heinze, Habib Beye, Sven-Goran Eriksson, Vincenzo Montella, Marcelino e Niko Kovac.Todavia, o mesmo meio da imprensa desportiva francesa que escreveu em tais moldes há poucos dias, avançou, esta sexta-feira, ter havido um "volte-face" nas negociações do Marselha com Villas-Boas e o técnico deve renovar contrato.