Frederico Venâncio: «A equipa esteve bem, foi um grande jogo e só faltaram os adeptos»

Frederico Venâncio, defesa-central do Vitória de Guimarães, considera que o empate (2-2) dos vimaranenses na receção ao Sporting, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS, foi um "resultado justo".





Em declarações no final do encontro, o camisola '3' do Vitória de Guimarães afirmou que a ausência dos adeptos no Estádio D. Afonso Henriques fez-se sentir, mas que a equipa irá adaptar-se "rapidamente à nova realidade" provocada pela Covid-19."Para quem gosta de futebol foi um jogo intenso e de qualidade. Óbvio que os detalhes fazem diferença e foi mesmo assim. O Vitória esteve sempre na reação e acho que é um resultado justo em função do desenrolar. Em condições normais o estádio estaria cheio e poderíamos tirar proveito dessa situação, mas temos de nos adaptar rapidamente à nova realidade. A equipa esteve bem, foi um grande jogo e só faltaram os adeptos", afirmou, Frederico Venâncio."Estamos na luta pelo 5.º lugar. Há muito pontos em disputa e vamos dar o nosso melhor. Não será fácil, mas dependerá apenas de nós. Vamos à luta e no final faremos as contas", finalizou.