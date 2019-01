Frederico Venâncio: «Dupla é nova mas só para quem está de fora»

Com Osorio fora de combate para as próximas semanas, chegou a hora de Frederico Venâncio se chegar à frente e estrear-se esta época na 1ª Liga na deslocação a Santa Maria da Feira. O central fará parceria com Pedro Henrique no eixo da defesa, eles que só atuaram juntos num jogo, diante do U. Madeira, para a Taça. No entanto, Venâncio garante que se conhecem tão bem como os outros.

"Ao longo desta semana falámos normalmente, como falo com o Osorio e o João Afonso. Já fiz parelha com todos eles, nos treinos trabalhamos todos juntos. São quatro centrais de grande qualidade, por isso vai ser uma situação normal. Já nos conhecemos desde o início da época, já deu tempo para termos as nossas conversas. A dupla é nova, mas só para quem está de fora, quem está dentro não nota", referiu o central, que espera deixar uma boa imagem: "Qualquer jogador está sempre preparado para agarrar a oportunidade quando ela surgir. Espero contribuir com uma boa exibição, ajudar os meus colegas e a minha equipa. Depois, a decisão vai partir do míster. Espero cumprir com as expectativas que tem de mim."

Confiante de que será contra o Feirense que o Vitória vai voltar aos bons resultados, Frederico Venâncio abordou ainda as recentes polémicas do futebol português e pediu o bom senso de toda a gente. "Estão a ir por caminhos que não deviam. O mais importante é o espetáculo. Têm de deixar à vontade, sem pressão, os ativos que são os jogadores e os árbitros. Torna-se um bocado exagerado", vincou.