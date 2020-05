Frederico Venâncio e os treinos coletivos: «Em campo até nos esquecemos do que se passa»

O Vitória realizou mais uma bateria de exames à Covid-19 na quarta-feira e, com os resultados negativos, avançou para uma nova etapa nos treinos, que passaram finalmente a ser coletivos, com o plantel todo junto. Ora, sobre esse regresso à normalidade, Frederico Venâncio não escondeu a alegria, assegurando que, dentro de campo, os jogadores pensam apenas em fazer o que mais gostam.





"O regresso aos treinos coletivos deixou-nos a todos muito felizes. Voltámos à nossa normalidade, ao que era habitual antes disto tudo, de estarmos todos juntos a trabalhar pelo mesmo objetivo. Ficámos todos muito satisfeitos", começou por explicar Venâncio, em videoconferência com os jornalistas, completando: "Receio não houve, o clube tomou todas as medidas de segurança relativamente a este vírus. Dentro do campo, até acho que nos esquecemos um pouco do que se passa, aproveitamos o momento, estamos focados no trabalho, em estar todos juntos. Há aqueles contactos habituais, até um simples aperto de mão que faz parte da rotina, queremos fazê-lo, mas ao mesmo tempo sabemos que é melhor não. Não houve nervosismo neste regresso aos treinos coletivos, temos de mudar a nossa mente e continuarmos atentos às medidas. Tentamos aproveitar ao máximo e o resto acaba por passar um bocado ao lado."Depois de assumir que viu com "grande alegria" o regresso da Bundesliga no último fim-de-semana, o central dos minhotos frisou que as possíveis lesões são um foco de preocupação, ainda que garanta que a preparação está a ser feita para evitar esse tipo de problemas. "Obviamente que as lesões são algo que nos preocupa. A paragem foi muito longa, apesar de não ter sido total a nível muscular porque fomos trabalhando em casa. Agora, com o retomar dos jogos, há uma preocupação normal para estarmos nas melhores condições físicas, ninguém se vai querer lesionar e para isso temos de nos preparar bem nos treinos para quando os jogos chegarem. Há preocupação, mas também acho que haverá tempo para que o risco de acontecerem lesões seja cada vez menos. Nunca é zero, isso e impossível, mas vamos preparar-nos para que esse risco seja o mínimo possível", referiu.Com os treinos coletivos a terem início na manhã desta quinta-feira, o Vitória terá agora cerca de duas semanas para se preparar para a receção ao Sporting. "Acho que duas semanas serão suficientes. As ideias são as mesmas, agora é uma questão de voltar à nossa rotina. Os jogadores não se esqueceram do que fazíamos antes. Temos um trabalho mais coletivo agora para fazer, tentar recuperar a logística, as movimentações, fazer com que tudo volte a ser natural. Acredito realmente que vamos apresentar o mesmo nível que mostrámos antes da paragem", considerou Venâncio.