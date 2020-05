Frederico Venâncio espera Sporting forte: «Paragem foi benéfica para eles»

O reinício do campeonato terá uma duelo entre V. Guimarães e Sporting logo na primeira jornada, com as duas equipas separadas por apenas cinco pontos. Frederico Venâncio, em videoconferência com os jornalistas, já fez a antevisão desse encontro, frisando que a paragem pode ter sido positiva para os leões.





"É sempre jogar contra um grande, vai ser sempre um jogo muito difícil. Esta paragem foi benéfica para eles. Nós conseguimos recuperar jogadores que estavam lesionados, que finalmente se puderam juntar a nós. Para eles pode ter sido melhor para adquirirem as ideias do novo treinador. Se o campeonato tivesse sido disputado sem paragem, eles só teriam uma semana com o novo treinador antes de jogarem connosco. Vai ser um jogo difícil, como sempre foi. Estes últimos 10 serão sempre muito complicados, quem estiver melhor vai ganhar", apontou o central, sem qualquer preocupação de, aí, se iniciar uma nova etapa na vida dos jogadores, que passará a contemplar contacto com outros jogadores de outras equipas."Quando formos para jogo, essa questão do contacto vai ser esquecida. O futebol é um jogo de contacto. E se vamos estar preocupamos em não tocar num colega, mais vale parar. Se for para voltar a ter futebol é para ter contacto, quando formos para dentro do campo não podemos pensar em não ter contacto. Na Alemanha vimos que os golos não se festejaram da mesma forma. É um bocado estranho, não vou dizer ridículo. Durante o jogo há contacto, mas depois nos festejos não se pode fazer! Temos sempre aquele vício de dar um abraço ou um toque nas costas. É um bocado estranho! Vamos ter de ver o que a DGS vai decidir sobre essas restrições, os jogadores vão ter de fazer o seu papel, dar o seu melhor", referiu.