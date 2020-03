Frederico Venâncio: «Queremos terminar o campeonato»

Frederico Venâncio acredita que tudo vai voltar ao normal no Mundo do futebol. O defesa do Vitória, de 27 anos, tem uma opinião muito concreta sobre o possível retomar das competições, salientando ser importante todos os clubes procurarem concluir o objetivo de uma época.

Impressões retiradas esta manhã na conversa que Frederico Venâncio teve com os jornalistas, através de videoconferência.





"É uma situação muito complicada. A grande prioridade neste momento é a saúde pública, temos de salvaguardar isso. Em relação aos campeonatos, temos de esperar para ver o que vai acontecer. Não sabemos sequer o que vai ser decidido. Não há exemplos no passado para podermos tirar algumas ideias. Todos nós queremos terminar o campeonato, fazer os jogos que faltam, para saber em que classificação em que ficamos e que objetivos conseguimos cumprir. Trabalhamos para um objetivo comum e não poder terminá-lo seria um pouco estranho. Em relação à verdade desportiva, cabe mais aos líderes, a Liga e Federação, tomarem a melhor decisão para todos. Quando essa decisão for tomada todos vão ter de respeitá-la. Vai ser estranho se o campeonato não for terminado, mas se a decisão for essa temos de a respeitar. Queremos atingir os nossos objetivos.""Se o campeonato for retomado terá de haver um pequeno período de adaptação à competição, uma espécie de nini pré-época. Em casa tentamos manter a condição física, mas não é a mesma coisa. Se jogarmos de três em três dias não direi que temos vantagem. Os jogos serão mais difíceis, os pontos mais caros, porque estamos na reta final e começamos a distinguir pequenos grupos pelos seus objetivos, como a luta pela manutenção, acesso à Liga Europa e quem luta para ser campeão. Todas as equipas vão ter de se adaptar a uma experiência que já tivemos em função da nossa presença na Liga Europa. Estamos um pouco mais habituados.""Em relação à época passada, sim, está a ser melhor. Permitiu-me ajudar a cumprir um objetivo individual ao jogar na Liga Europa, é o ponto mais desta época em relação à anterior. Ficaria mais satisfeito se pudesse ajudar o Vitória a cumprir o apuramento para a Liga Europa. Seria uma época em cheio.""A única mensagem que tenho é para apelar que fiquem em casa e que respeitem as indicações da Direção Geral de Saúde. Neste momento, é o que todos temos que fazer para podermos inverter esta situação e para que o futebol volte ao nosso estádio. Queremos dar muitas alegrias aos adeptos, mas neste momento o que podemos dizer é que fiquem em casa."