Frederico Venâncio: «Só nos falta a vitória e esperamos que amanhã isso aconteça»

Frederico Venâncio foi esta quarta-feira o porta-voz da confiança do V. Guimarães para a visita ao Eintracht Frankfurt, agendada para quinta-feira (17h55, hora de Portugal), em duelo da 6.ª e última jornada do Grupo F da Liga Europa.A equipa portuguesa está afastada da fase seguinte, os alemães ocupam o segundo lugar do grupo e dependem apenas de si para seguir em frente. O defesa foi confrontado com o ambiente que os minhotos vão encontrar, garante que a equipa está preparada e que conta com o apoio dos adeptos vitorianos."Vamos desfrutar desse ambiente que eles proporcionam. Sabemos que estamos como equipa visitante, mas também sabemos do apoio que vamos receber por parte dos nossos adeptos. Também criámos esse ambiente quando eles nos visitaram por isso acho que a equipa está preparada para situações adversas. Vamos entrar para dar o nosso melhor", afirmou Venâncio em conferência de imprensa.Este será o último jogo do V. Guimarães nesta edição da Liga Europa e o central de 26 anos reconhece que o percurso serviu para o plantel ganhar experiência, mas deseja fechar o grupo com uma vitória."Estar numa fase de grupos da Liga Europa é de enorme felicidade para todos. Sabemos da responsabilidade que é estar aqui, porque há muitas equipas e jogadores que gostavam de estar no nosso lugar e temos que ter grande responsabilidade e orgulho. Entramos em cada jogo para desfrutar, para aprender, porque somos uma equipa que não tem experiência na Liga Europa. Para muitos foi a primeira vez e jogando nestes jogos com o nível muito alto os jogadores vão ganhando experiência. Queremos fechar da melhor maneira. Acho que a equipa deu sempre uma boa resposta e foi motivo de orgulho para os adeptos e para o país. Só nos falta a vitória e esperamos que amanhã isso aconteça", justificou.Relativamente a André Silva e Gonçalo Paciência, Venâncio recusa a ideia de que os dois portugueses do plantel do Frankfurt sejam a única ameaça da equipa alemã."Não podemos só focar nesses dois. O nosso adversário é muito forte a jogar em casa, são fortes em termos de resultados, têm poucas derrotas e isso é um fator de alerta. Se conseguirmos limitar a parte ofensiva deles, estamos a um passo importante da vitória. Temos que estar confiantes e focados. Quando formos à baliza, vamos para magoar", concluiu.