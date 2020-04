Futuro técnico fora da agenda

Com Ivo Vieira sem proposta de renovação e com a sua saída no final da época como cenário definido, a SAD do Vitória vincou ontem a ideia de que, por esta altura, existem coisas mais prioritárias do que o ‘dossiê técnico’. É esta a principal conclusão a retirar do comunicado emitido ontem pelo clube, que serviu essencialmente para desmentir de forma categórica as notícias que apontavam Rui Faria como favorito à sucessão do treinador madeirense.

"O Vitória desmente categoricamente o teor da notícia [...] acerca do putativo interesse do clube na contratação dos serviços do treinador Rui Faria", podia ler-se na nota divulgada pelos minhotos na noite de ontem, prosseguindo: "Assim, o clube reitera que o procedimento decisório sobre este ou qualquer assunto é definido internamente, pelos respetivos responsáveis, sendo totalmente imune à confabulação espúria jornalística."

Uma coisa é certa, o nome do próximo treinador do Vitória sairá da consonância de vontades de Miguel Pinto Lisboa e Carlos Freitas. O diretor-geral, como já admitiu o presidente, é o ponta-de-lança da SAD para todos os assuntos relacionados com o futebol e, por isso, terá uma palavra completamente decisiva na resolução deste dossiê. Aliás, o sucessor de Ivo Vieira sairá com certeza da extensa lista de contactos de Carlos Freitas, que já tem vindo a ser analisada pelo próprio. O impasse que reina é claro, sobre a época e sobre o futuro técnico, mas há trabalhos exploratórios que já estão a ser feitos.



Ivo acompanha caso à distância



Ivo Vieira assumiu, em entrevista no último sábado, que não recebeu qualquer convite para renovar por parte da SAD minhota, ainda que se tenha mostrado disponível para continuar. O treinador, que se encontra na Madeira, vai acompanhando a evolução do caso à distância, praticamente sem contactos com o ‘Estado-Maior’ vitoriano.