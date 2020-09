Gana convoca Gideon Mensah

Gideon Mensah foi convocado pela seleção do Gana para os compromissos diante do Mali e da Guiné Equatorial. O lateral mereceu a chamada de Charles Akonnor para os desafios que terão lugar a 9 e 12 de outubro, respetivamente, na cidade de Antalya, na Turquia.

O canhoto chegou neste mercado a Guimarães, mas devido a uma lesão que levou algum tempo a debelar, ainda não se estreou pela equipa orientada por Tiago Mendes.

Sub-23 suspendem atividade

Os sub-23 do Vitória estão em quarentena, na sequência de terem sido detetados dez casos positivos no plantel, informou o clube. Todavia, dado que as “diferentes equipas trabalham de forma segregada”, a equipa principal e os B prosseguem o trabalho normal.