Gelo atrasa início do V. Guimarães-Farense

O mau tempo e as baixas temperaturas têm sido uma constante ao longo dos últimos dias, facto que se faz sentir também nas partidas de futebol. O V. Guimarães-Farense, agendado para 18 horas, não fugiu à situação.





Nesse sentido, os funcionários do clube vitoriano estiveram a tentar tirar o gelo que se formou no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, utilizando água quente e material desportivo para 'picar' o relvado.De resto, os jogadores das duas equipas até aproveitaram a indefinição acerca da hora de início do jogo para trocarem algumas impressões. Árbitros, delegado da Liga e elementos das duas equipas estão em conversa para perceber como se vai desenrolar a situação.