Gideon Mensah estreia-se nos convocados do V. Guimarães

O defesa Gideon Mensah é a estreia nos convocados do V. Guimarães para a receção de sexta-feira ao P. Ferreira, da terceira jornada da Liga, informaram esta quinta-feira os vitorianos.

Contratado no final de agosto, por empréstimo do Salzburgo, heptacampeão da Áustria, o lateral-esquerdo, de 22 anos, integra o lote de 21 jogadores chamados pelo treinador Tiago Mendes para o duelo com os pacenses, depois de uma lesão que o afastou da competição em setembro.

Internacional pelo Gana em duas ocasiões, Gideon Mensah vai substituir na convocatória vimaranense Jonas Carls, lateral que, depois de titular na derrota da primeira jornada frente ao Belenenses SAD (1-0), perdeu o lugar para Sílvio no duelo da ronda anterior, perante o Rio Ave (0-0).

A outra novidade nos eleitos de Tiago Mendes é o avançado norueguês Noah Holm, que saiu do banco para jogar 27 minutos frente ao Belenenses SAD e substituiu o médio inglês Jacob Maddox.

Os defesas Yann Bisseck e Mascarenhas e os médios Wakaso e Joseph continuam afastados da competição, por lesão.

Os jogadores convocados partem hoje para estágio e vão permanecer concentrados até "pouco antes do jogo", informa ainda a nota publicada no sítio oficial dos minhotos.

O encontro entre Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira começa às 21:15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

A lista de 21 convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

Defesas: Sacko, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Suliman, Sílvio e Gideon Mensah.

Médios: Pepelu, Mikel Agu, Dénis Poha, André André, Janvier e André Almeida.

Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster, Noah Holm e Bruno Duarte.