Gideon Mensah lesionou-se na coxa e vai falhar deslocação a Arouca

João Henriques tem a partir desta terça-feira menos uma opção para a deslocação a Arouca, do próximo sábado, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Gideon Mensah saiu do treino desta desta manhã com uma lesão numa das coxas, o que o impedirá de dar o seu contributo no desafio da prova rainha.





O lateral ganês não partiu para se juntar à comitiva da seleção nesta pausa para compromissos internacionais devido a problemas burocráticos, pelo que trabalhou nestes dias sem competição integrado com o restante plantel. Recorde-se que Mensah já havia estado fora dos relvados durante algumas semanas devido a uma lesão num joelho. É caso para dizer que o azar voltou a bater à porta do jogador, de 24 anos, ele que já esteve infetado com Covid-19.Já relativamente a Nélson da Luz e Abou Ouattara, a dupla continua a trabalhar com Bino Maçães, na equipa B. Os dois avançados, olhando até a alguma carência dos 'bês' no sector ofensivo, fazem, assim, juntar-se o útil ao agradável para que o internacional angolano e o burquinês afinem as respetivas formas competitivas e se possam integrar de novo no plantel principal.