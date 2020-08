Gideon Mensah oficializado por empréstimo até ao final da época

Gideon Mensah é reforço do Vitória até ao final da época, por empréstimo do RB Salzburgo. A SAD minhota salvaguarda ainda uma opção de compra no valor de 2,2 milhões de euros, caso queira assegurar o lateral-esquerdo ganês em definitivo.





Aos 22 anos, Gideon Mensah já conta com muita experiência no futebol europeu, sendo que em 2016 assinou pelo juniores do Red Bull Salzburg, proveniente do WAFA, do Gana. Na última época, foi cedido ao Zulte Waregem, da Bélgica, onde fez 19 jogos no escalão principal.O lateral conta também com uma conquista da UEFA Youth League no currículo, ao serviço do RB Salzburg, e com duas internacionalizações pela seleção principal do Gana.