Goleador dos juniores do FC Porto ruma ao V. Guimarães

O Vitória oficializou este domingo a contratação de Duarte Moreira, jovem ponta-de-lança de 18 anos que atuava no FC Porto. O contrato é válido para as próximas três temporadas e Duarte Moreira deve começar por ser integrado na formação de sub-23.





Na última época, o jovem natural de Vila Nova de Gaia participou em 30 jogos, cinco deles na Youth League, pelos juniores dos dragões e apontou 16 golos. Em declarações ao site oficial do Vitória, Duarte Moreira agradeceu o voto de confiança. "É uma enorme alegria ter assinado com o Vitória, pois é um clube com uma mística diferente. Neste momento, estou extremamente feliz e espero dar muitas alegrias aos adeptos", referiu.