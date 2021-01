Guarda-redes Celton Biai e Nicolas Tié convocados no V. Guimarães

Os guarda-redes Celton Biai e Nicolas Tié são duas das quatro novidades na lista de convocados divulgada este sábado pelo V. Guimarães para a receção de domingo ao Marítimo, para a 16.ª jornada da Liga NOS.

Celton Biai, guardião de 20 anos até agora utilizado em sete jogos da equipa B, no Campeonato de Portugal, e Nicolas Tié, guarda-redes de 19, contratado ao Chelsea no início da época, juntam-se a Matous Trmal como opções para a baliza, depois de Bruno Varela, o titular, e de Jhonatan terem tido testes positivos ao novo coronavírus na semana anterior.

O médio Pepelu, outro habitual titular, presente em 15 jogos oficiais até agora, também está infetado e foi substituído na convocatória por Luís Esteves, médio com quatro golos em 10 jogos pelo Vitória B.

Já o defesa central Jorge Fernandes, também utilizado em 15 encontros nesta temporada, viu o quinto cartão amarelo na jornada anterior, em duelo com o Famalicão (triunfo vitoriano por 1-0), e abriu vaga para a chamada de André Amaro, defesa de 18 anos que se estreou pela equipa principal vitoriana em dezembro, na goleada ao Santa Clara, em Ponta Delgada (4-0).

O defesa Sílvio e os médios Mikel Agu, Joseph e Jacob Maddox continuam arredados das opções do treinador João Henriques, por lesão.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 26 pontos, e o Marítimo, nono, com 17, está agendado para as 15:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.





Lista de convocados:

Guarda-redes: Matous Trmal, Celton Biai e Nicolas Tié.

Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Suliman, André Amaro e Gideon Mensah.

Médios: Wakaso, Miguel Luís, André André, Janvier, André Almeida e Luís Esteves.

Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.