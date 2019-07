Guedes: «Queremos chegar à fase de grupos da Liga Europa»

O V. Guimarães continua em estágio, na tranquilidade da Praia de Quiaios. Esta terça-feira, antes do treino matinal, Guedes foi o porta-voz da confiança do grupo, que prepara já o jogo da 2.ª eliminatória da Liga Europa, a realizar daqui a duas semanas."As expectativas passam por chegar à fase de grupos. Temos uma guerra pela frente, que queremos ganhar", frisou o avançado, de 25 anos, comentando, depois, a chegada de Ivo Vieira ao comando técnico dos vimaranenses, após a saída de Luís Castro."São treinadores diferentes, com estilos de jogo também diferentes. Estamos aqui para aprender o que o mister nos ensina, para que quando os jogos chegarem possamos colocar essas ideias em prática. Todos sabem que se trata de um bom treinador, que fez um trabalho excelente no Moreirense e noutros clubes do passado. Vem para dar o seu melhor e para nos ajudar e nós a ele", defendeu o jogador, que já tinha trabalho com Ivo Vieira no Aves e, por isso, pode falar dele aos seus colegas. "Disse-lhes que é um treinador um pouco diferente do Luís Castro. É humilde e todos aqueles que trabalharem com dedicação vão ter o seu lugar nesta equipa", atirou Guedes.Com oito golos marcados na época passada, o atacante já definiu uma meta para esta temporada: melhorar este registo. "Todos os jogadores gostam de atingir os seus limites. Não fiquei muito satisfeito com o número de golos que marquei na época passada e quero ultrapassar essa marca. Vou trabalhar para isso. Temos um plantel fortíssimo e todos terão de trabalhar ao máximo para conquistar o seu lugar", afirmou.Em relação ao treino, Ivo Vieira continua sem poder trabalhar com Wakaso e Ola John, que apesar de terem viajado com os colegas para Quiaios continuam a recuperar de lesões e, por isso, a trabalhar à parte.