Gui renova com o V. Guimarães até 2026

O V. Guimarães chegou a acordo com Guilherme Guedes para prolongar o contrato do jovem médio até 2025/26. A cláusula de rescisão do jogador, de 19 anos, fixa-se agora nos 50 milhões de euros.





Gui, como é conhecido dentro das quatro linhas, começou a temporada ao serviço dos sub-23 e foi mesmo um dos nomeados para melhor jogador da Liga Revelação.Perto de cumprir 10 anos no clube, Gui representa atualmente a equipa B dos vitorianos, que disputa o acesso à Liga 3, tendo já apontado um golo pela formação secundária dos minhotos.