Guimarães acorda com nova tarja: «Nunca foi racismo, será sempre bairrismo"

A cidade de Guimarães acordou esta sexta-feira com uma tarja colocada no Largo do Toural onde se podia ler "Nunca foi racismo, será sempre bairrismo". A mesma é relativa ao caso Marega, onde alguns adeptos do clube vitoriano insultaram o jogador do FC Porto com cânticos e palavras racistas.





Esta tarja surge um dia depois de uma outra ter sido colocada também no Largo Toural. "Um por todos, todos pelo Vitória", podia ler-se na primeira mensagem divulgada pelos adeptos minhotos, entretanto retirada.O Vitória joga esta sexta-feira na Vila das Aves, um jogo que contará com uma verdadeira 'invasão' de adeptos vimaranenses, uma vez que os 2.500 adeptos colocados à venda em Guimarães esgotaram rapidamente.