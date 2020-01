Há esperança legítima por Sacko

O novo ano não está a começar da melhor forma para Sacko, condicionado por um problema muscular na coxa direita. Ontem, tal como na véspera, limitou-se a realizar tratamento e a trabalhar de forma condicionada, mantendo-se a dúvida sobre a sua recuperação para o duelo de amanhã, frente ao Benfica.

É ainda uma incógnita o estado físico em que se irá encontrar o lateral-direito no dia do jogo, mas é com esperança que os responsáveis médicos têm encarado os últimos dias, acreditando que o maliano vai recuperar. Caso não o consiga, Victor García está de prevenção e apto para cobrir o lugar na direita da defesa, algo que o venezuelano já fez esta época durante uma longa série de jogos em que Sacko esteve ausente devido a lesão. E, diga-se, cumpriu o papel com distinção.

A dúvida relativamente ao estado físico do lateral maliano é, de resto, a única de Ivo Vieira, que tem os restantes mais utilizados todos à disposição. Lucas Evangelista está apto a voltar aos eleitos do treinador, depois de uma ausência de quatro jogos. Fora das contas continuam os lesionados já de longa data e que não têm regresso agendado para os próximos tempos. São eles Jhonatan, Wakaso, Joseph e Ola John.