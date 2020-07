Herculano Nabian renova com V. Guimarães e fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros

A SAD do V. Guimarães chegou a um acordo com o jovem avançado Herculano Nabian, que assinou o primeiro contrato profissional, válido por três anos, com mais dois de opção.





Internacional sub-17, o ponta-de-lança natural de Guiné-Bissau foi associado a clubes como Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Valência (Espanha), Atalanta, AC Milan e Roma (Itália), Borussia de Dortmund e Leipzig (Alemanha).De acordo com uma notícia do DESPORTIVO de Guimarães, o acordo com Herculano Nabian foi difícil de alcançar, obrigando à intervenção de Miguel Pinto Lisboa e do diretor desportivo dos vimaranenses, Carlos Freitas.