A ligação de Paolo Hurtado ao Vitória vai terminar hoje. O peruano está a caminho do Konyaspor e é esperado hoje na Turquia para realizar os habituais exames médicos e assinar pelo emblema de Konya. O negócio, que ontem ficou praticamente fechado, vai render aos cofres da SAD minhota um valor a rondar o milhão e meio de euros.

A situação de Hurtado é um daqueles casos em que nem tudo o que parece é. Depois de na quinta-feira ter surgido uma fotografia do peruano, acompanhado pelo seu empresário, em conversa com um dirigente dos Seattle Sounders, tudo indicava que a MLS seria mesmo o destino do criativo. Contudo, os turcos foram persistentes e acabaram por apresentar ao Vitória uma proposta mais atrativa do que a dos norte-americanos, sendo que também mostraram argumentos capazes de seduzir Hurtado.

O jogador esteve ontem reunido com Júlio Mendes em Guimarães e o acordo ficou fechado, faltando apenas as partes oficializarem a mudança. Após duas temporadas e meia em Guimarães, Hurtado vai rumar à 1ª Liga da Turquia, passando a representar uma equipa que foi adversária do Vitória na última época, na fase de grupos da Liga Europa. O negócio, que vai render cerca de 1,5 milhões de euros à SAD, acaba por ser o possível, tendo em conta uma série de condicionantes. A relação de Hurtado com os adeptos estava deteriorada e a vontade do jogador passava por mudar de ares. A SAD e Luís Castro não o consideravam intransferível e o acordo, apesar de demorado, foi alcançado.

Autor: José Miguel Machado