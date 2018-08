Continuar a ler

A possibilidade de rumar à Turquia, onde o Konyaspor assumiu estar interessado nos seus serviços, parece colocada de parte. A preferência de ‘Caballito’ Hurtado aponta a um clube norte-americano onde vai encontrar o seu compatriota Raúl Ruidíaz, que é figura no ataque, e pode servir como ponto de apoio para uma integração rápida.



Paolo Hurtado está muito perto de ser oficializado como reforço do Seattle Sounders. O peruano foi apanhado numa fotografia, que se tornou viral nas redes sociais, tirada quando se encontrava a negociar com Garth Lagerwey, presidente do clube da Major League Soccer (MLS). Isto, na presença do seu empresário, Elio Casareto.Ao que tudo indica, o acordo deverá ser fechado por duas temporadas, com o V. Guimarães a receber 1,5 milhões de euros. Um desfecho consonante com o desejo de sair que Hurtado foi expressando internamente, sentindo que estava esgotado o seu ciclo no Berço, até por causa da relação instável que vinha mantendo com os adeptos.

Autores: Bruno Freitas e Pedro Malacó