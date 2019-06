Ibrahim Blati Touré é reforço do V. Guimarães

Ibrahim Blati Touré, médio do Burquina Faso, vai reforçar o plantel do V. Guimarães para a próxima temporada. O médio de 24 anos, que atuou no Cordoba, na 2.ª Divisão espanhola, chega à equipa minhota a custo zero.





É o segundo reforço do V. Guimarães, depois de já terem garantido o guarda-redes brasileiro Jhonatan.