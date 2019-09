Ingleses destacam chegada do 'Mini Messi' a Guimarães

A chegada do jovem Marcus Edwards ao Vitória de Guimarães está a ter muita repercussão por terras inglesas. O extremo direito, muitas vezes apelidado de ‘Mini Messi’ estava ao serviço do Tottenham desde os 6 anos e ruma agora a Portugal, num negócio que está a ser muito mediatizado em Inglaterra devido à qualidade do craque britânico.

"Depois de 14 anos nos Spurs chegou a altura de dar um novo passo na minha carreira. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar até aqui. O processo de aprendizagem nunca termina e estou muito excitado por continuar a trabalhar, agora no Vitória de Guimarães", escreveu o jogador nas redes sociais.

O facto de os vimaranenses alinharem na Liga Europa frente ao Arsenal também está a ser destacado, uma vez que será uma oportunidade de ouro para Edwards mostrar o seu valor frente a uma turma inglesa.

O extremo, de 20 anos, assinou um contrato válido até junho de 2023. Edwards é internacional inglês pelas seleções jovens e conquistou o título de campeão da Europa de sub-19 em 2017, derrotando a Seleção portuguesa na final.

A SAD do Vitória ficará com 50 por cento do passe do jogador, que fica com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

Na época passada, o extremo esteve ao serviço dos holandeses do Excelsior, onde cumpriu 28 jogos e marcou dois golos. Sem espaço para se afirmar no Tottenham, Edwards muda-se agora para Portugal a título definitivo, em busca de minutos e de oportunidades ao serviço do Vitória.

Recorde-se que Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, sempre dedicou palavras elogiosas para Edwards: "Temos alguns jogadores talentosos e o Marcus é um deles. As suas qualidades, corpo e forma de jogar fazem-me lembrar o Messi no início."

Edwards estreou-se pelos Spurs em 2016/17, na Taça da Liga, frente ao Gillingham.