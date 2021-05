Inoperância tramou SAD do V. Guimarães no caso Marega

A acórdão do Conselho de Disciplina (CD) da FPF que sancionou o V. Guimarães com três jogos à porta fechada e 53.500 euros de multa no âmbito do caso Marega foi agora publicado, revelando novos pormenores sobre a defesa e a condenação da SAD minhota. De recordar que os responsáveis do Vitória já anunciaram que irão recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).





De acordo com o documento agora conhecido, o V. Guimarães pugnou "pelo arquivamento dos autos", pois "no seu entendimento não «promoveu, consentiu ou tolerou qualquer acto racista ou discriminatório», não tendo tido, do seu ponto de vista, «qualquer participação nos alegados factos praticados pelos adeptos, não os promoveu, não os incentivou, não acalentou»".No entanto, o CD deu como provada a inoperância da sociedade face aos insultos racistas dirigidos, elecando as ações esperadas por parte daquela. "Não preveniu/impediu que os seus adeptos entoassem o som referido, designadamente, porque não providenciou com vista à omissão/dissuasão: a) seja através de avisos difundidos pela instalação sonora do estádio; b) seja através de denúncia às forças de segurança pública para identificação dos prevaricadores, designadamente e entre outros, por parte dos ARD’s ao serviço da Arguida situados em frente e no interior da bancada nascente; c) seja determinar a retirada de tais adeptos do Estádio por parte dos sobreditos ARD’s d) seja até por comunicação de tal factualidade, por parte dos mesmos ARD’s, à Coordenadora de Segurança para que, em conjunto, fossem tomadas as diligências necessárias para impedir o comportamento dos adeptos", pode ler-se no documento.