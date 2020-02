Ivo Vieira: « Aconteceu o que não aconteceu em muitos jogos para trás»

Ivo Vieira mostrou-se surpreendido com os números do triunfo em casa do Famalicão (7-0). O treinador do Vitória Guimarães, no final da partida, explicou: "Fomos melhores. Felizmente para nós, não foi um bom dia para o Famalicão. Mas do outro lado está uma equipa competente que não teve a felicidade do jogo. Hoje foi aquele dia em que os vitorianos foram felizes. Marcaram todas as que ficaram por marcar no passado."





O resultado foi pesado para as cores famalicenses e o técnico vimaranense quis "deixar uma palavra ao Famalicão. Está a fazer um campeonato fantástico. O que aconteceu aqui também foi muito por mérito do Vitória. Aconteceu o que não aconteceu em muitos jogos para trás. A bola não quis entrar, hoje praticamente entraram todas. Infelizmente para o Famalicão, que, repito, está a fazer uma campanha fantástica, é uma equipa bem orientada. Agora, não desvalorizar obviamente o mérito dos joigadores do Vitória. Trabalharam para este resultado. Dominaram o jogo por completo. Aos 20 minutos estava 2-0 e podíamos ter feito mais contra 11", sublinhou, salientando a justiça do resultado. "Já a semana passada fomos superiores em tudo. Por três vezes o guarda-redes adversário foi o melhor em campo. Tivemos sempre mais remates, mais cantos, mais posse. As coisas não acontecem, temos que acreditar no que fazemos. Hoje correu tudo bem."