Ivo Vieira: «A equipa trabalha para ter outros resultados»

O treinador Ivo Vieira afirmou esta quinta-feira que o V. Guimarães precisa de ultrapassar as recentes derrotas e vencer no terreno do Famalicão, no sábado, em partida da 20.ª jornada da Liga NOS.





"Precisamos, essencialmente, de um Vitória com uma cara diferente para alcançar outros resultados, mantendo e acreditando no nosso processo de jogo. Temos estado aquém na soma de pontos para subir na tabela. Diante de uma equipa forte e motivada temos de ser muito competitivos e muito inteligentes na abordagem estratégica ao jogo. No fundo, é preciso mudar o rumo dos resultados porque a equipa não tem conseguido o essencial nos jogos fora de casa, apesar de fazer pela vida""Pode não ser decisivo, porque ainda há muitos jogos por fazer, mas poderá fazer a diferença. É um adversário directo, que tem feito um campeonato quase de luxo, muito competente. É das equipas mais fortes da Liga, tem fio de jogo, é muito bem organizada nos seus processos. Temos capacidade, se formos organizados e competitivos, de tirar um resultado positivo diante de um adversário forte como nós. A procura de pontos é primordial para o nosso objectivo e para não nos distanciarmos mais do objectivo principal.""Sim. Normalmente há tristeza, o que é natural quando o resultado não acontece no momento em que há a disputa do jogo. Cabe-me a mim e aos atletas fazer tudo para que possamos alterar este momento, que é menos bom. Assumimos isso, não vale a pena estar aqui a enganar as pessoas porque podemos fazer melhor e queremos fazer melhor. É uma questão de interpretar o jogo focados, acreditando no que fazemos. Temos a noção perfeita que a equipa trabalha para ter outros resultados, mas não tem tido essa felicidade. A sorte e a felicidade dão muito trabalho, temos de correr atrás delas.""O Famalicão mete muita gente no seu estádio, é uma equipa que está muito motivada, a fazer um campeonato fantástico. Proporciona-se um jogo aberto por aquilo que as duas equipas têm feito e pretendem para o jogo. Será um jogo de ataque. Para complementar esse espetáculo teremos um bom ambiente nas bancadas, com os adeptos em peso dos dois clubes.""O Famalicão está a fazer o seu campeonato por mérito próprio. Tem atletas de grande valia, a proveniência dos mesmos fala por si. Tem um treinador que está a fazer um trabalho fantástico e às vezes as surpresas iniciais passam a ser confirmações. É um campeonato quase a roçar o brilhante por mérito da estrutura, equipa técnica e jogadores.""Ganhar não cansa. O Famalicão não ganhou o jogo da Taça mas teve um desempenho muito bom e está numa competição em que pode alcançar a final, o que é motivante. Não podemos pensar que podemos tirar partido de uma situação destas, nem pouco mais ou menos. No passado jogamos muitas vezes a meio da semana e no fim-de-semana e defendia que ganhar e ter bons desempenhos não cansa, mentalmente os jogadores ficam mais fortes. Se fizer alterações em termos de gestão o Famalicão tem soluções. Temos de ser muito fortes para ultrapassar o Famalicão.""No passado já fizemos alterações. Quando se tem um plantel com jogadores para rentabilizar, todos eles devem ter oportunidades. O sonho e o ideal é constituir um 11 base, isso não aconteceu muitas vezes, mas uma base do 11 aconteceu algumas vezes. Alterar três ou quatro jogadores… não foi por aí que a equipa oscilou. Quando se trabalha para o mesmo e a identidade é a mesma, as respostas são as mesmas. Depois, vai do desempenho dos atletas, não só na motivação."