Ivo Vieira: «Acontecerá naturalmente»

Em dois jogos para a Liga, o Vitória criou muitas oportunidades, mas só fez dois golos. Mesmo assim, Ivo Vieira não está preocupado. "O volume de jogo ofensivo que criámos é alto e por isso acho que tudo acontecerá naturalmente. Acredito no nosso processo. Estamos a chegar com muita gente à área, às vezes é uma questão de milímetros", considerou o treinador, que lamentou apenas a forma como a equipa sofreu o golo do empate: "Estou satisfeito com a vontade e a intensidade. O desfecho não me satisfaz, claro. No golo sofrido temos de ser mais incisivos, não estávamos equilibrados."





Ivo falou ainda sobre o calendário apertado: "É bom sinal que esteja a ser assim, mas não é fácil fazer esta gestão. São oito jogos num mês. Isso traz rotinas, mas também desgaste."