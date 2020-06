Ivo Vieira: «Alguns erros puseram o resultado em causa»

Ivo Vieira lamentou a derrota do V. Guimarães no dérbi frente ao Sp. Braga e assumiu total responsabilidade por "alguns erros" dos vimaranenses que resultaram em golos do adversário.





"O Sp. Braga fez 3 golos, nós fizemos 2 e saímos sem pontos. Isso dita o resultado e a soma de pontos que não amealhámos. Foi uma entrada em falso, trabalhámos para dar largura aos laterais, com apoio do médio e a primeira bola que entrou na profundidade por fora o ponta-de-lança ganha aos centrais e faz golo. Depois conseguimos dar a volta, mas alguns erros, com responsabilidade minha, puseram o resultado em causa", afirmou o técnico à Sport TV."O segundo golo infelizmente foi contra nós, é bonito de ver, era bom que fosse a nosso favor. É por mérito do atleta que o conseguiu. Trabalhámos no jogo, houve equilíbrio de oportunidades, rematámos mais vezes, mas no fundo o que definiu o resultado foi a capacidade individual de meter a bola na baliza", acrescentou."Gosto do processo em que acredito e vou lutar para que aconteça. Sabemos que hoje não era para jogar bem, era para ganhar, porque os vitorianos merecem isso. Vivem isto com paixão grande, nós trabalhámos para dar-lhes esse resultado, por causa da rivalidade. As pessoas gostam de ganhar e sair à rua com a vitória no bolso. Não conseguimos. Era fundamental ter atitude, intensidade e, mais do que dar intensidade, o objetivo maior era ganhar.""Vamos procurar ser conscientes e abordar os jogos com qualidade. Vamos continuar a acreditar enquanto for possível. Não o temos feito na íntegra por responsabilidade minha, mas vamos continuar. Faltam pontos suficientes para conseguir esse objetivo. Vamos correr atrás e tentar ter resultados diferentes. Não vamos desistir."