Ivo Vieira antecipa receção ao Moreirense: «Temos de ser mais audazes»

Sem vencer desde a retoma do campeonato, somando por esta altura dois empates, o V. Guimarães recebe, esta sexta-feira, o Moreirense, na expectativa de um primeiro triunfo que possa catapultar a equipa para a perseguição pelo objetivo europeu.





No entanto, Ivo Vieira avisa que, para chegar às vitórias, a equipa tem de fazer mais do que aquilo que demonstrou na última jornada, sobretudo na segunda parte, apontando a receita para que a prestação possa subir de nível."Nós com o Belenenses SAD fizemos uma primeira parte boa, onde faltou culminar as acções e o comportamento com um golo ou mais golos. A segunda parte é uma realidade. Eu presenciei o jogo e não tivemos o mesmo caudal ofensivo. O Belenenses SAD fechou-se e tem uma equipa organizada em termos defensivos. Nos 5 últimos jogos não sofria golos, mas ficámos um pouco distantes do que podíamos fazer dentro do jogo. Temos de ser mais consistentes em termos de jogo, temos de ser mais audazes e imprimir confiança no processo. Somos uma equipa de ataque, com objetivo. O treinador, na abordagem ao jogo, tem que ir com esse intuito para sermos mais fortes e consistentes", referiu o técnico, antevendo, ainda assim, dificuldades, frente a uma equipa que considerou ser boa."O Moreirense é uma equipa que vale pelo todo, competitiva, tem algumas individualidades. Muitos jogadores com qualidade, tem criado dificuldades. Está a fazer um campeonato tranquilo, bom. Nós temos de estar preparados para tirarmos vantagem do que podemos fazer. Respeitando o dversário, mas acreditando nas nossas potencialidades. Hoje, pelos resultados que têm acontecido, os jogos não são fáceis para ninguém", sublinhou.De olhos postos na meta europeia, Ivo Vieira assume que é preciso começar a vencer, de forma a pressionar os adversários diretos. Seja como for, o técnico coloca a mira somente sobre a sua equipa, procurando esquecer o que possa acontecer com terceiros."Para conseguirmos perseguir e atingir o objetivo somar 3 pontos como era no jogo passado. Onfelizmente não conseguimos. O objetivo é esse, vamos tentar encurtar no que é as funções e os desempenhos para poder numa eventualidade de os adver´sairos diretos não somarem podermos aproximar e dizer que, de forma clara, temos de fazer o que é o nosso trabalho e somar os pontos. Temos de objectivamente olhar para o que podemos fazer e conquistar o que corremos atrás para atingir o lugar que propusemos como objetivo", concluiu.