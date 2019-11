Ivo Vieira antevê dérbi minhoto: «Vamos procurar a baliza do adversário»

O V. Guimarães recebe amanhã o Sp. Braga no sempre apetecível dérbi minhoto, com os vimaranenses conscientes que, em caso de vitória deixam os bracarenses mais longe na tabela classificativa. Ivo Vieira reconhece a valia do adversário, mas assegura que a sua equipa vai entrar em campo com um único objetivo, que é ganhar."O que tenho visto do Vitória é que é uma equipa que está a praticar bom futebol, corremos atrás de associar esse bom futebol a resultados positivos e à soma de pontos. O Sp. Braga tem desempenhado um bom futebol, agradável. São duas das equipas que tendem a evoluir na qualidade do jogo, a par de outras três ou quatro que também jogam bem. Nós e o Sp. Braga estamos no lote das cinco ou seis equipas que procuram mais a baliza do adversário e dar qualidade ao jogo.""Temos de saber diferenciar os dois momentos. Percebemos a paixão e vontade que as pessoas têm de viver este dérbi, nós, vitorianos, com muito entusiasmo, e isso traz uma responsabilidade muito grande. Procuramos tirar partido do resultado para satisfazer o desejo de todos os vitorianos. É um jogo diferente, com uma especificidade diferente. O cerne da questão está em percebermos que temos de ser equilibrados. Temos de querer tanto como os nossos adeptos, vamos querer tanto com eles. Não tenham dúvidas, mas isso não pode ultrapassar a nossa organização, equilíbrio e o que temos de fazer de forma muito precisa. Vai estar a vontade, mas tem de estar o discernimento para estarmos o mais equilibrados possível. Queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos, mas estará uma equipa do outro lado que quer o mesmo.""Se tivermos um resultado positivo isso vai acontecer de forma natural, mas não é um pormenor que esteja no nosso consciente. Ainda falta muito campeonato, há equipas que vão galgar na tabela e outras descer. Se aumentarmos a vantagem para sete pontos dá uma confiança maior para este adversário directo, mas há outras equipas muito próximas pelas quais temos de ter também muito respeito. Não podemos estar só focados na distância para o Sp. Braga. Estamos focados em aumentar o confronto direcro, mas isso é neste jogo, tendo sempre em consideração todos os outros.""O sentimento que todos os vitorianos têm, que é bebido por nós, é que o Vitória podia ter mais 10 ou menos quatro pontos que o jogo tem sempre uma vivência diferente. É sempre um jogo fundamental para os vitorianos, que querem ganhar. Não é que a vantagem nos dê conforto para o jogo, isso só se consegue dentro do jogo com a nossa estratégia e a intensidade que colocamos em campo. Não é a diferença de pontos, mas sim o que podemos fazer dentro do desafio, em que vamos procurar a baliza do nosso adversário o mais possível.""O Sp. Braga apresenta-se com uma boa organização defensiva para partir em transições, um momento forte que tem. Temos de estar preparados para esse momento do jogo, o Sp. Braga tem jogadores muito fortes na transição, que criam dificuldades às linhas adversárias. Preparamos a equipa para as transições e momentos de ataque organizado. Mas, confiamos muito na nossa ideia, no nosso cariz, que passa por jogar sempre por ganhar os três pontos.""Não temos tido grandes resultados nesses jogos de grande dimensão apesar dos bons resultados. Há jogos que nos trazem mais dificuldades, independentemente da dimensão ou valia do adversário, em função da estratégia que trazem. Há equipas que jogam em bloco baixo, que nos procurar ferir em transições, outros adversários que procuram mais ganhar, com esse há mais espaço, mais tempo para decidir. É uma realidade que com equipas mais fortes o Vitória tem tido um desempenho muito bom e tem feito quase sempre golos. Amanhã, pode ser um jogo desse dimensão, com duas equipas que querem muito ganhar.""É uma questão de opção. Provavelmente pode estar no banco.""É o resultado da competência dos jogadores, do trabalho que realizam durante a semana. Há um trabalho atrás disso, são motivados e orientados para dar o melhor. É isso que tem acontecido ao longo da época. Alterar muito tem a ver com o rendimento. Há uma alteração para o jogo de amanhã, mas essa vocês sabem."