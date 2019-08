Ivo Vieira antevê Taça da Liga: «Temos de ser determinados e lutar pelo que acreditamos»

O V. Guimarães visita esta segunda-feira Feirense, na Taça da Liga, mas Ivo Vieira não quer que a equipa pense que vai ter um jogo tranquilo. O treinador quer os jogadores focados no jogo."Nem pouco mais ou menos. Temos é de estar concentrados no jogo, ser determinados e lutar pelo que acreditamos. Não nos podemos reger por aquilo que aconteceu aos outros. As equipas da 2.ª Liga são muito competitivas, o Feirense estava na 1.ª Liga na época passada, mantém uma estrutura com alguns jogadores da temporada transata. São equipas competitivas, que se galvanizam com adversários de escalão superior. Temos de estar preparados para isso em termos mentais. Mesmo num espaço muito curto preparamos o jogo da melhor forma e vamos lutar por aquilo em que acreditamos.""A questão das lesões é uma realidade, estamos a trabalhar arduamente para recuperar os atletas o mais rápido possível. O número de jogos não me assusta, nem pouco mais ou menos. Temos um plantel em que acreditamos, vamos para a luta, ser competentes, jogar para ganhar com todos os adversários. Estamos numa fase prematura, mas a equipa deu uma resposta muito aceitável nos dois primeiros jogos. Vamos tentar dar continuidade.""Com toda a lógica, haverá alterações. Que fique bem vincado que não tem a ver com o número de jogos ou gestão. Tem sim a ver com o processo de treino em que acredito e com as oportunidades que se devem dar aos atleta, fazendo-lhes sentir a todos que podem ter espaço na equipa. As alterações têm a ver com as oportunidades que os atletas devem ter. Todos deram boa resposta no período preparatório, agora é uma forma de sentir com o que podemos contar. É uma questão de oportunidade e rendimento, os que tiveram mais rendimento e acrescentarem mais à equipa é que vão dar seguimento ao processo de jogo.""É uma equipa muito forre em transição, que procura muito a profundidade, nem organizada. Já percebemos o que teremos pela frente, vamos tentar tirar vantagem com bola.""É uma questão que está a ser tratada em termos directivos. Está a treinar na equipa B, neste momento não faz parte do plantel.""É difícil contar os dias de jogo para jogo, quanto mais reforços. Estamos muito satisfeito com o que temos. Gosto de trabalhar com o que tenho, os jogadores têm dado resposta cabal. É uma realidade que mais à frente há necessidade mais um ou outro atleta, estamos a trabalhar para não falharmos. Não vamos acrescentar por acrescentar mas para sermos mais competitivos.""Pediu coisas muito naturais, da identificação que este povo tem. Rigor, disciplina, acreditar no trabalho do dia a dia. Exigência, compromisso e luta por aquilo em que acreditamos. Se assim for, tudo o resto vai aparecer naturalmente e os jogadores serão sempre protegidos por mim.""Vamos entrar em todas para conseguir ganhar. Vamos tentar dar a vida para chegar aos nossos objetivos em cada uma delas."