Ivo Vieira após a Allianz Cup: «Temos de perceber que o caminho é para a frente»

O desaire na meia-final da Allianz Cup é passado e Ivo Vieira quer o V. Guimarães focado no campeonato e no jogo com o Rio Ave (amanhã, às 18h15). O técnico não espera facilidades por parte da formação treinada por Carlos Cavalhal, mas o objetivo dos vitorianos são os três pontos.





"É fundamental somar estes três pontos, essa é a prioridade. É bom que se jogue bem, que se domine o jogo, mas o fundamental é acrescentar três pontos. É uma equipa competitiva, que também gosta de ter bola. Temos de estar muito concentrados e organizados para lutar pelos três pontos.""O Rio Ave conseguiu ir duas vezes à Europa nos últimos quatro anos, tem feito campeonatos muito bons e está na luta por um espaço de aceso à Liga Europa. Temos de lutar pelo nosso desejo e vontade. O Rio Ave vai oferecer-nos dificuldades, não só pelo historial, mas pela sua capacidade. É uma equipa que cria muitas dificuldades aos adversários, temos de tirar bola ao Rio Ave para podermos somar os três pontos.""É natural que quando se está numa situação em que se pode conquistar algo e não se consegue que o grupo fique triste, com alguma frustração. Mas, também sabíamos da dificuldade do jogo. Lutamos para para conseguir esse objetivo, tudo fizemos para concretizar essa meta. Temos de virar baterias para o campeonato. Só temos o campeonato para nos focar, para somar aos pontos que desejamos na segunda volta.""Para este jogo o espaço não foi assim tão amplo o tempo de preparação, mas no futuro acredito que possa haver mais espaço e tempo para preparar alguns aspectos em que a equipa pode crescer mais. Não me vou queixar da falta de tempo, porque para estar a este nível temos de nos preparar para jogar em pouco espaço de tempo. Estou já seis/sete meses no Vitória e tive tempo suficiente para passar a minha ideia. Mas, jogando domingo a domingo haverá mais espaço, de forma natural.""O jogo ficou para trás... se deixa sequelas ou não... Temos de perceber que o caminho é para a frente. Se a equipa não tivesse discutido o jogo, se não tivesse a bola e só defendesse estaria preocupado. Quando se vê uma equipa com mérito, que discute o jogo, esperamos que a equipa possa estar motivada para conseguir melhores resultados. Essa responsabilidade tem de estar em mim.""É uma questão pertinente que só pode ter resposta no fim da época. Não podemos estar a fazer suposições. O que se põe neste momento é o objetivo de ficar na parte de cima da tabela.""Acabou de chegar um atleta, mais um jovem para tentarmos rentabilizar. Já perceberam a direção que o Vitória está a tomar, porque precisa de fazer receitas. O destino do clube passa por esta ideia, tenho de respeitar e me adaptar, procurando rentabilizar os jogadores o mais possível. Até ao dia 31 está sempre aberto, não posso estar a comprometer-me com entradas ou saídas. Está tudo em aberto.""Independentemente do sector, o mercado vai continuar aberto até ao dia 31. A promoção do João Pedro é um dos grandes objetivos do Vitória, que quer lançar jovens dos sub-23 e equipa B."