Ivo Vieira apresentado: «É o maior desafio da minha carreira»

A administração da SAD do V. Guimarães apresentou, esta terça-feira, o treinador Ivo Vieira, sucessor de Luís Castro no comando da equipa técnica.Na equipa técnica, Ivo Vieira contará com Miguel Romão e Pedro Andrade, com quem trabalhou na época passada em Moreira de Cónegos, assim como com Nuno Pinto, preparador-físico do Nacional da Madeira no último ano. Transitam da temporada transata Jorge Silva (treinador de guarda-redes), Moreno (treinador-adjunto) e Vítor Martins.O novo técnico mostrou-se orgulhoso na apresentação à comunicaão social."Agradecer a presença dos vitorianos. Este trabalho que será desenvolvido aqui pela equipa técnica, administração e pelos vitorianos. Têm uma paixão enorme pelo clube. É com grande orgulho que estou no Vitória. É um grande desafio na minha carreira, porque o Vitória tem uma grandeza enorme. Tudo farei para que possamos ser felizes, tudo farei para que a escolha da Administração seja a mais acertada. Irei tentar dar uma resposta cabal ao que nos é pedido.""Não tenho dúvida nenhuma que é o maior desafio da minha carreira. Lembrar o passado não nos dará nada, cresci no meu processo como treinador, orientador de recursos humanos. Tenho muito que crescer, mas sinto-me preparado para agarrar este desafio. Vou dedicar-me ao máximo ao compromisso do clube, trabalhar com afinco e dedicação para servir esta instituição da melhor forma possível.""O Vitória não parou, a prova disso é que estamos aqui. Vou ser muito afirmativo. Tenho a plena certeza que tudo o que está à volta não influenciará o trabalho em campo, o desempenho e preparação da época. As coisas estão a ser feitas minuciosamente com afinco na preparação do plantel, da época, para atacar da melhor forma o primeiro jogo. Podia ser confortável agarrar-me a isso, mas venho aqui para lutar.""Isso não é um problema para mim. O importante era minha vontade de treinar o Vitória, que seja por muito anos."Também o presidente Júlio Mendes se mostrou satisfeito pela contratação do treinador, falando de um processo criterioso que conduziu à escolha de Ivo Vieira."Ivo Vieira estará connosco com um contrato por um ano. Quero dizer que a escolha recaiu sobre Ivo Vieira depois de um processo de análise criterioso por parte do Conselho de Administração da SAD. Uma escolha por unanimidade do Conselho de Administração da SAD, que é um órgão colegial.Várias características e fatores foram levados em linha de conta nesta escolha. Um aspecto preponderante foi o facto de ser um treinador jovem, com grande ambição, de forte caráter. A ambição caracteriza também o nosso clube, porque este clube quer fazer mais e crescer. O mister Ivo Vieira irá com certeza interpretar essa forma de sentir. Tem conhecimento da nossa realidade, tem consciência que treinar o Vitória é uma tarefa muito exigente, muito difícil, mas temos a certeza que estará à altura e vai fazer um trabalho de excelência. Temos a certeza que estará à altura e conseguirá ultrapassar marcas e bater recordes do passado recente do clube."Tem um desafio inicial de alguma exigência, não é algo de novo para o clube porque é a quarta participação nas competições europeias. Disputar eliminatórias para ter acesso à fase de grupos da Liga Europa é muito exigente, mas estamos convencidos que o mister Ivo Vieira, com a sua equipa técnica, vai ser capaz de fazer o seu melhor e de conseguir o apuramento para a fase de grupos, que a todos nós vai orgulhar."