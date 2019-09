Ivo Vieira: «Arbitragem? Não julgo aquilo que não faz parte da minha função»

Ivo Vieira recusou comentar a arbitragem do FC Porto-V. Guimarães (3-0), numa partida em que os vimaranenses acabaram reduzidos a 9 jogadores."Não é dificil analisar o jogo. O FC Porto fez 3 golos, nós não conseguimos. A ideia era vir ao Dragão conquistar os três pontos. A equipa entrou com esse intuito, depois consentimos 3 golos. Apreço ao que os jogadores fizeram. Trabalharam até à exaustão. Chegámos a baliza do FC Porto algumas vezes mas não conseguimos fazer golo mas fica evidente o que os jogadores fizeram. Trabalharam muito apesar das situações que aconteceram no jogo. A equipa continuou a querer mesmo com 9. Depois veio ao de cima o número de jogadores que o FC Porto mete na frente e acabou por resolver o jogo. Orgulho-me com o que os jogadores fizeram. Às vezes não se ganha e conquista-se qualidade do jogo. A equipa teve uma boa prestação.""O Vitória teve um comportamento, defendendo a ideia de jogo que acredita: o futebol positivo. Vamos crescer a cada dia em que encararmos com a dimensão, comportamento. Digam o que disserem. Tenho a minha forma de pensar. Fico com conforto do comportamento dos jogadores, que levam para o campo a ideia de jogo."Não faço comentários, estou aqui para treinar para que o futebol português seja melhor e para que a minha equipa seja mais competente, a trabalhar para os adeptos que amam o clube. Não estou aqui para julgar aquilo que não faz parte da minha função, que é motivá-los para o jogo, crescerem dia após dia."