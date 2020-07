Ivo Vieira assume adeus ao V. Guimarães: «Preparado para não haver sequência do projeto»

Ivo Vieira assumiu o ponto final na ligação ao Vitória com o pragmatismo a que o profissionalismo obriga, mas garantiu que sai de consciência tranquila e salientou a contribuição para a valorização de muitos jogadores.

"A frustração pertence a pessoas sem equilíbrio emocional, pelo que estou desiludido porque não conseguimos um dos principais objetivos e, por isso, estou preparado para não haver sequência do projeto, mas isso não me faz confusão nenhuma porque faz parte do futebol", atirou o técnico, salientando que "o Marcus Edwards valerá agora 30 milhões de euros e o Vitória já vendeu o Tapsoba por 18 milhões": "Isto não me conforta em nada e é por isso que a separação será o mais natural, mas tenho de ser equilibrado e vincar que também sempre me senti acarinhado pelos adeptos."