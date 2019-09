Ivo Vieira até falou na "faca de dois legumes" na véspera de defrontar o Benfica

O V. Guimarães ruma à Luz para defrontar o Benfica na 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga (quarta-feira, 19 horas) e Ivo Vieira não esconde a ambição da sua equipa numa altura em que está envolvido em quatro competições.





"O grande objetivo do Vitória é sempre fazer golos. Por mérito do adversário muitas vezes isso não é possível, tem a ver com a competência de quem está do outro lado".

Objetivo do Vitória na Taça da Liga: "Uma vez que entramos na fase de grupos vamos tentar dar o nosso melhor. Sabemos que estão pontos em disputa, temos de pensar em conseguir ganhar, o que seria um ponto de partida muito bom. Estamos conscientes da dificuldade que vamos ter no jogo, porque o Benfica é a equipa mais forte do grupo. Normalmente, é uma equipa que entra na Final Four e tem mais conquistas que todos os outros na competição. Vamos lá com o intuito de ganhar o jogo, mas conscientes que será uma tarefa difícil pela dimensão do Benfica e pelo historial que tem na competição. Temos de procurar fazer algo diferente na competição, levando em conta o passado"

Alterações no 11 em perspectiva?: "Já houve alterações em alguns jogos, nas mais variadas competições, e a equipa tem dado respostas naquilo que é a sua ideia de jogo em prol da qualidade. Estamos confiantes e acreditamos que é possível um resultado positivo, com ou sem alterações. Será um Vitória à imagem do que tem apresentado nos últimos jogos."

Espera 11 diferente do Benfica?: "O que vai do outro lado não consigo controlar. Não é que não importe, mas não me compete fazer comentários porque tenho de estar concentrado no que podemos fazer. Queremos ser uma equipa competitiva que vai encarar o jogo com o objectivo de ganhar. O Benfica tem um plantel com muita valia, os que jogarem vão oferecer-nos uma tarefa muito difícil"

Como avalia o Benfica, está menos forte do que no passado? O Benfica é uma equipa difícil, esteja num bom momento ou num menos bom. É sempre complicado jogar contra equipas ditas grandes. Não acredito num Benfica com fragilidade alguma. Se houver mudanças no 11 do Benfica, esses jogadores estarão motivados para procurar ganhar um lugar na equipa. Será, de certeza, um Benfica forte, mas também um Vitória competitivo e a querer ganhar"

Com o Vitória em quatro frentes, que importância atribui à Taça da Liga? Tentamos ser o mais competitivos possível em todos os jogos. Queremos ter sucesso nesta competição, mas os resultados é que vão ditar isso. Muitos jogadores reclamam por espaço na equipa com o seu trabalho. Estes jogos são uma montra fantástica para os jogadores se mostrarem e poderem estar motivados. Como se diz na gíria, é uma faca de dois ‘legumes’ (risos). Nós valorizamos todas as competições, segue-se a Taça da Liga com o Benfica e vamos querer ganhar. Neste momento, vemos esta competição como o mais importante porque é a próxima."

Este pode ser o jogo decisivo para as contas do grupo? "É um facto que este jogo pode ditar o nosso futuro ou o futuro do Benfica na competição. A equipa que ganhar este jogo parte em vantagem para os outros dois. É um jogo que não é decisivo, mas que pode ditar o primeiro passo para a classificação. É um jogo fundamental, importante. A carga não é tão elevada porque a responsabilidade está do outro lado. Acreditamos, sentimos que somos grandes e fortes e vamos lutar pela vitória.

Se os jogadores não forem intensos no jogo arriscam-se a perder espaço na equipa. Os jogadores têm de ser muito competitivos, porque isso faz parte do processo de crescimento.