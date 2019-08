Ivo Vieira avisa: «Aqui o que garante entrada no onze é o desempenho à semana»

O V. Guimarães recebe o Ventspils na quarta-feira, às 17 horas, na 2.ª mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, depois de ter vencido na Letónia, por 3-0, mas apesar da vantagem, Ivo Vieira quer todos focados a 100%, defendendo o resultado conquistado fora.



"Temos de estar focados no jogo, no resultado, em passar a eliminatória. Nós não podemos considerar que os jogos estão conquistados. É verdade que temos uma vantagem confortável, mas não podemos dormir à sombra deste resultado. Defendo que perante o resultado que atingimos, a equipa pode continuar a crescer, pode também lutar por outros objectivos, que passam por crescer mais como equipa, ganhar de uma forma consistente, lutar por aquilo que é a nossa ideia de jogo consolidando os nossos processos. Temos de tentar melhorar todos os dias, procurando ser competentes em todas as competições", afirmou na antevisão do enontro.





"Este conforto [vantagem de 3 golos] deve-se ao mérito dos jogadores no jogo da 1.ª mão. Procuramos um resultado que nos possa alavancar para um desempenho mais próximo daquilo que possamos fazer de uma forma mais afirmativa. Em termos de gestão, é uma questão de oportunidade, qualidade e desempenho à semana. Se tivermos jogos num curto espaço de tempo podemos fazer essa gestão em termos de cargas, para a equipa estar mais disponível fisicamente, mas temos de olhar sempre para o jogo com o objectivo de colocar em campo aqueles que têm melhor desempenho ao longo da semana. Neste jogo havia um encurtamento de tempo que não vai acontecer. Vamos privilegiar o desempenho e a competência. Todos eles já deram uma resposta à altura e ao nível do que pretendemos, agora é uma decisão minha, tenho de escolher os mais competitivos para este jogo. Não há jogadores para Taça da Liga, Liga Europa ou campeonato. Há jogadores que dão sinais ao treinador que podem ser os mais aptos para o jogo a seguir, é perante esse comportamento que tomo as minhas decisões", referiu Ivo Vieira, sublinhando que não há lugares cativos, nem entradas diretas."Aqui o que garante entrada no 11 é o desempenho à semana, o que eles mostram para poderem ser opção. Não funciono com estatutos, idades ou coisas parecidas, mas sim com o desempenho e as respostas que os jogadores me dão, independentemente da cor, nacionalidade ou idade", afirmou.