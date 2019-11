Ivo Vieira: «Balanço não pode ser positivo»

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, fez um balanço negativo da prestação dos minhotos na Liga Europa. Após o empate caseiro ( 1-1 ) com o Standard Liége, que ditou a eliminação na fase de grupos, o treinador sublinhou, no entanto, que a sua equipa conseguiu equilibrar diante de formações mais poderosas."O balanço [do grupo F] não pode ser positivo, porque, além de sabermos que era um grupo extremamente difícil, com equipas competitivas, acreditávamos muito que poderíamos ombrear com o adversário na disputa de cada jogo. Não é positivo, porque o objetivo principal fica arredado com o resultado de hoje e do outro jogo [o Eintracht Frankfurt venceu o Arsenal, por 2-1]", começou por dizer."A equipa teve um desempenho à altura do jogo, contra uma equipa muito atlética e intensa. Os jogadores foram excecionais na entrega e no querer. Não fomos bons na tomada de decisão. O adversário também fez pela vida. O desempenho dos atletas foi bom na luta. Não foi um jogo com grande qualidade, mas teve emoção. Nos últimos 20 minutos, o jogo ficou muito 'partido' e houve ocasiões para ambas as equipas. No futebol, é muito fácil arranjar 'pecados' e encontrar culpados. Assumo as responsabilidades quanto aos jogos e aos resultados. Não vivo com o sentimento de receio das coisas não correrem bem. Sou homem de dar o 'corpo às balas' perante os desafios. Não quero estar sempre a falar sobre orçamentos, mas há diferenças perante as outras equipas. O Vitória equilibrou essas diferenças noutros aspetos. Os meus jogadores tiveram um empenho muito bom e a equipa cresceu", acrescentou."A questão financeira também é sempre importante. Segundo uma notícia que li, fizemos cerca de cinco milhões de euros. Rentabilizámos atletas. É sempre bom acrescentar ao clube", finalizou Ivo Vieira.