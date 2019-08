Ivo Vieira dá a tática para vencer Boavista: «Empenho e dedicação»

O treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, afirmou este sábado que a sua equipa precisa de "empenho e dedicação" para derrotar o Boavista, no domingo, em partida da segunda jornada da Liga NOS (18h30).Após cinco triunfos em cinco jogos oficiais, para a Liga Europa e para a Allianz Cup, com um registo de 15 golos marcados e nenhum sofrido, a turma vitoriana vai estrear-se no campeonato com a intenção de superar um rival que, teoricamente, apresenta um "grau de dificuldade" superior ao dos encontros anteriores."Vamos encontrar uma equipa competitiva, com um grau de dificuldade que poderá aumentar pela capacidade do adversário. Mas isso pode também aumentar o nosso empenho e a nossa dedicação. Vamos tentar ser mais competentes dentro do jogo", disse, na antevisão ao encontro agendado para o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.O treinador considerou que a formação axadrezada vai ser mais difícil do que Jeunesse Esch (Luxemburgo), Feirense, da 2.ª Liga, e Ventspils (Letónia), por "conhecer melhor a estrutura e os atletas do Vitória", mas prometeu um Vitória sempre de olhos na baliza adversária, independentemente da postura mais defensiva ou ofensiva do adversário."A nossa paciência é procurar a baliza do adversário, procurar fazer golo. Faz todo o sentido que seja assim, porque eu não consigo ver o jogo de outra forma. Se não o conseguirmos fazer, é por mérito do adversário e nunca por iniciativa nossa. Em termos estratégicos, não me cabe a mim o que o Boavista vai fazer", reiterou.Questionado sobre o maior ritmo competitivo da sua equipa e as vantagens que daí podem surgir, Ivo Vieira afirmou que só o desempenho dentro de campo poderá dar a resposta a essa questão, tendo ainda revelado que vai escolher os 11 jogadores que considerar mais aptos.Apesar de ter dito que escolhe sempre os jogadores que "ganham espaço na equipa pelo que fazem à semana e por mérito próprio", o timoneiro vitoriano admitiu que a gestão do plantel pode influenciar a escolha do onze para domingo, até porque se segue a primeira mão do play-off da Liga Europa, na Roménia, com o FCSB, na quinta-feira."Se os jogadores fizeram três jogos numa semana, os que não fizeram vão estar mais capazes em termos físicos. Escolho os melhores para cada jogo. Mas há a questão da gestão, por causa do número de jogos e da condição física", explicou.O treinador frisou ainda que a equipa está "saudável em termos mentais e físicos" pelos resultados anteriores e também pela expetativa de ter muito apoio nas bancadas.Ivo Vieira falou também sobre a contratação de Bruno Duarte, um ponta de lança brasileiro que jogava no Lviv, da Ucrânia, tendo dito que a equipa necessitava de "um jogador com outras características nessa posição" para continuar a ser competitiva no último terço do terreno.O V. Guimarães, que ainda não se estreou na prova devido ao adiamento do seu jogo da primeira jornada frente ao Rio Ave, recebe o Boavista, quarto classificado da Liga NOS, com três pontos, em jogo agendado para as 18:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.