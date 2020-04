Ivo Vieira diz que não recebeu proposta para renovar

Ivo Vieira não deve mesmo continuar à frente da equipa principal do V. Guimarães. Quem o confirma é o próprio, em declarações emitidas esta tarde à Sport TV, a partir da Madeira, sua terra natal.





"A minha vontade é continuar no Vitória, mas percebo que o clube, perante a minha situação contratual que acaba em junho, tem toda a legitimidade de poder escolher uma pessoa que sirva os interesses do Vitória. Se eu não for essa pessoa, tenho que perceber de forma natural porque o clube não é obrigado a prolongar o meu contrato. Essa era a minha vontade, mas tenho de deixar as pessoas que decidem tomar essas mesmas decisões", afirmou o técnico, de 44 anos.Se a vontade da administração da SAD, liderada por Miguel Pinto Lisboa, for mesmo a não continuidade do treinador, Ivo Vieira espera que isso mesmo lhe seja dito diretamente: "O trabalho tem uma margem muito grande de progressão, mas as pessoas que lideram o processo podem não ver em mim a pessoa que sirva os seus interesses e optar por outro caminho. Mas, se assim for, pelo respeito que tenho tido, espero que mo digam porque é dessa forma que gosto de andar no futebol e respeitarei sempre uma casa e uma cidade onde gosto de estar."